Вечера пятницы и субботы оказались самыми аварийными на дорогах России

Москва, 13 марта. Наиболее аварийным временем на дорогах стали в России вечера пятницы и субботы в промежутке с 17:00 до 19:00, говорится в статистических материалах ГИБДД.

С начала года в стране произошло более девяти тысяч ДТП, что на четверть меньше аналогичного периода 2020 года. На пятницу и субботу приходится около 35% от общего количества автоаварий — 1693 и 1442 ДТП соответственно. Доля дорожных происшествий в остальные дни недели не превышает 15%.

Чаще всего люди погибают в ДТП в пятницу и воскресенье. При этом число погибших по пятницам по сравнению с прошлым годом сократилось почти на 12%, количество жертв ДТП по воскресеньям выросло почти на 30%. Травмы различной степени в авариях люди чаще всего получают в пятницу и субботу, сообщает со ссылкой на данные Госавтоинспекции ТАСС.

Самое опасное время для автомобилистов приходится на период с 17:00 до 19:00, наиболее спокойное время — с трех ночи до шести утра.

Ранее в МВД России предупредили, что злостных нарушителей правил дорожного движения внесут в единую базу данных. Она позволит работодателям проверять своих водителей на наличие многократных нарушений ПДД и лишение водительских прав.