Российский беспилотник «Гром» вооружат управляемыми ракетами Х-38

Москва, 13 марта. Перспективный скоростной ударный беспилотный летательный аппарат «Гром» будет способен нести управляемые ракеты Х-38 класса «воздух — земля».

Ракеты семейства Х-38 имеют модульную конструкцию. В зависимости от боевой задачи боевой снаряд оснащается одной из четырех головок самонаведения. Для ракеты разработаны несколько типов боевых частей, в том числе осколочно-фугасная и проникающая.

«Ее дальность достигает 70 километров, а скорость полета — свыше 2 М», — рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе.

Производитель «Грома» компания «Кронштадт» заявила, что беспилотник способен нести на себе четыре ракеты массой 1,3 тонны на дальность 800 км. Помимо ракет Х-38, БПЛА способен применять новую авиационную управляемую ракету «изделие 85», а также управляемые авиабомбы КАБ-250 и КАБ-500.

В компании рассказали, что «Гром» сможет управлять роем из десяти ударных дронов «Молния».