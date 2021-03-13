Лобода оправдалась за слишком откровенный наряд на шоу «Голос.Дети»

Москва, 13 марта. Певица Светлана Лобода объяснила, почему появилась на шоу «Голос.Дети» в комбинезоне с откровенным вырезом. По словам артистки, в тот день на ней должен был быть совершенно другой наряд.

Звезда стала героиней пятничного выпуска шоу Ивана Урганта. В студию певица вышла в роскошном вечернем наряде с открытой спиной. Ведущий обратил внимание, что к нему она пришла в наряде с закрытой грудью, тогда как к детям пришла в куда более откровенном образе.

«С этим костюмом был очень тяжелый момент, — призналась звезда. — Я заказала платье в Париже для «Голоса», абсолютно закрытое, красивое, белое. Мне его привезли, и я в него не влезла. Привезли за день до «Голоса». И я не успела его подшить, поэтому мне пришлось надеть то, что было».

Ургант решил подколоть гостью, поинтересовавшись, неужели она считает, что этот пиджак на нее налез.

«Это не пиджак, это комбинезон. И если вы обратите внимание, ничего здесь не видно», — поправила его Лобода.

Скандал, напомним, разгорелся после замечания актера Станислава Садальского. Премьерный показ шоу «Голос.Дети» он жестко раскритиковал на своей странице в Instagram. По его мнению, Лобода слишком откровенно оделась. Более того, актер считает, что певица появилась на программе, «похоже, бухая», потому что «сама поет, сама танцует».

На выпады актера ответила PR-директора Лободы Дарья Бурлакова в беседе с ФАН. По ее мнению, актер хочет попиариться за счет других. Более того, она напомнила Садальскому о возможной ответственности за «оскорбления человеческого достоинства и общественную нравственность». Садальский же угрозы Бурлаковой не принял в серьез, назвав их «туалетным пиаром».