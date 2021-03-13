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Шоу-бизнес

Лобода оправдалась за слишком откровенный наряд на шоу «Голос.Дети»

Лобода оправдалась за слишком откровенный наряд на шоу «Голос.Дети»

Москва, 13 марта. Певица Светлана Лобода объяснила, почему появилась на шоу «Голос.Дети» в комбинезоне с откровенным вырезом. По словам артистки, в тот день на ней должен был быть совершенно другой наряд.

Звезда стала героиней пятничного выпуска шоу Ивана Урганта. В студию певица вышла в роскошном вечернем наряде с открытой спиной. Ведущий обратил внимание, что к нему она пришла в наряде с закрытой грудью, тогда как к детям пришла в куда более откровенном образе.

Лобода оправдалась за слишком откровенный наряд на шоу «Голос.Дети»

«С этим костюмом был очень тяжелый момент, — призналась звезда. — Я заказала платье в Париже для «Голоса», абсолютно закрытое, красивое, белое. Мне его привезли, и я в него не влезла. Привезли за день до «Голоса». И я не успела его подшить, поэтому мне пришлось надеть то, что было».

Ургант решил подколоть гостью, поинтересовавшись, неужели она считает, что этот пиджак на нее налез.

«Это не пиджак, это комбинезон. И если вы обратите внимание, ничего здесь не видно», — поправила его Лобода.

Скандал, напомним, разгорелся после замечания актера Станислава Садальского. Премьерный показ шоу «Голос.Дети» он жестко раскритиковал на своей странице в Instagram. По его мнению, Лобода слишком откровенно оделась. Более того, актер считает, что певица появилась на программе, «похоже, бухая», потому что «сама поет, сама танцует». 

На выпады актера ответила PR-директора Лободы Дарья Бурлакова в беседе с ФАН. По ее мнению, актер хочет попиариться за счет других. Более того, она напомнила Садальскому о возможной ответственности за «оскорбления человеческого достоинства и общественную нравственность». Садальский же угрозы Бурлаковой не принял в серьез, назвав их «туалетным пиаром».

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