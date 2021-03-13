Электрокары Tesla медленно теряют популярность на рынке США

Вашингтон, 13 марта. Производители электромобилей начали вытеснять американскую компанию Tesla Inc с ключевых рынков.

Главным конкурентом компании Илона Маска в США стал Ford Motor Co., который недавно представил свой первый электрокроссовер Mustang Mach-E. В Европе покупатели отдают предпочтение автоконцерну Volkswagen. Tesla смогла сохранить лидирующие позиции по продажам только в Азии.

Как сообщает The Wall Street Journal, доля Tesla на рынке сократилась примерно до 13%, когда за весь 2020 год показатель равнялся 31%. В тот же период на учет поставили примерно 98 тыс. электромобилей. Этот показатель на 11% меньше уровня 2019 года.

Накануне сообщалось о крупном пожаре на территории калифорнийского завода Tesla. В результате инцидента никто не пострадал. Ущерб от пожара пока не оценен.