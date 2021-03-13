Американские диетологи назвали главные ошибки при похудении

Вашингтон, 13 марта. Диетологи из США развеяли главные мифы о похудении при помощи диет и рассказали, почему сбалансированное питание лучше отказа от еды.

Врач-диетолог Мария Адамс назвала главное правило, которого следует придерживаться — не разделять продукты на «плохие» и «хорошие», чтобы не сформировать в голове искаженную культуру пищевого поведения и нарушение пищевых привычек. При такой модели сбрасывания лишнего веса человек ощущает давление и вину, если съест «неправильный» продукт, что чревато срывом и угнетенным состоянием, сообщает KSL.

Ее коллега Энн Мони добавила, что нет никакой нужды отказываться от вечерних приемов пищи и тем более ставить запрет на прием пищи после шести, семи и так далее. Если человек ляжет спать с чувством голода, то это приведет к бессоннице, но не решит проблему появления желания поесть к вечеру. Лучше проанализировать свою схему питания в течение дня и, если нужно, увеличить количество приемов пищи.

Нутрициолог и автор книг о похудении Лиза Янг сообщила, что нет поводов демонизировать образ углеводов. Она призвала включать в рацион блюда из цельнозерновых продуктов, фруктов, крахмалистых овощей (например, батат), а также овес, киноа и бурый рис, а также просто присматривать за количеством калорий.

Недавно диетолог Мария Малышева напомнила, что голодовка является не только неэффективным средством для похудения, но и опасным. От недостатка питательных веществ разрушается мышечная масса.