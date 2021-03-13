Пугачева в мини блеснула на юбилее Насти Ивлеевой

Москва, 13 марта. Весь цвет российского шоу-бизнеса собрался в пятницу в столичном ресторане «Прага», чтобы поздравить с юбилеем телеведущую Настю Ивлееву. Алла Пугачева появилась на вечеринке в эффектной шляпке и мини-шортах.

На празднике в честь 30-летия звезды «Орла и решки» отметились Александр Гудков, Элджей, Владимир Маркони, Даня Милохин, Регина Тодоренко, Моргенштерн, Оксана Самойлова, Джиган, Эльдар Джарахов, Лолита Милявская и многие другие. Примадонна приехала поздравить свою подругу в сопровождении мужа.

Темой роскошной вечеринки стало кибер-барокко: все гости Ивлеевой облачились в необычные костюмы. Пугачева отдала предпочтение эффектной шляпке, черной прозрачной тунике и мини шортам. Ее супруг выбрал костюм, напоминающий гусарский мундир, и перчатки, щедро усыпанные стразами.

В сторис Instagram Галкин продемонстрировал, как их пунктуальная пара ожидает начала шоу. Алла Борисовна, в последнее время редко появляющаяся на светских тусовках, явно довольна происходящим и широко улыбается в камеру.

Кадрами с мероприятия поделилась и коллега Ивлеевой Ксения Собчак. Она запечатлела, как блогер показывает Пугачевой свой необычный маникюр.

Пугачева неоднократно положительно отзывалась о телеведущей. В конце 2019 года они выпустили совместный новогодний ролик на YouTube, в котором Ивлеева приходит в гости к Примадонне и Галкину.