Во Франции зарегистрировано 4 млн случаев заражения COVID-19

Париж, 13 марта. Министерство здравоохранения Франции сообщило, что число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в стране превысило четыре миллиона.

Французский Минздрав 12 марта сообщил о еще 25 229 новых заболевших COVID-19 гражданах. Теперь в стране официально зарегистрировано свыше четырех миллионов зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Франция занимает шестое место в мире по общему количеству случаев заболевания COVID-19. Она немного отстает от Великобритании, где было зарегистрировано более 4,24 млн больных граждан.

С начала пандемии лидером по числу зараженных является США (29,2 млн граждан), следом идет Индия (11,3 млн), Бразилия (11,2 млн). На первом месте по вакцинации населения также идут Соединенные Штаты (98,2 млн), затем Китай (52,5 млн) и Индия (26,2 млн).

Ранее вирусолог оценил влияние мутаций коронавируса на эффективность вакцин. По его мнению, с каждым новым сильным штаммом польза препарата будет снижаться.