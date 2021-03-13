Китаец назвал пряники вкуснейшей русской сладостью

Пекин, 13 марта. Пользователь китайского портала WeChat присудил пряникам первое место в рейтинге самых вкусных русских сладостей за «остроту пряностей и сладость меда».

На втором месте — фруктовая пастила, которая напомнила автору палочки из боярышника, распространенные в Китае. Она подходит для постоянного употребления, поскольку не имеет добавок и содержит много витаминов. Замыкают пятерку три популярных в России торта — «Медовик», «Прага» и «Наполеон».

Россияне питают большую привязанность к десертам и сладостям, постоянно включают их в рацион и употребляют вместе с чаем в огромном количестве, "заедая ложкой меда", добавил автор материала.

Также обладают специфическим, уникальным вкусом и являются диковинкой чак-чак и чурчхела. Автора удивили конфеты и торты «Птичье молоко», состав которого не имеет ничего общего с птицами, но дает очень необычный вкус. Ватрушки удивили автора материала своим кисловатым из-за творога вкусом, как и сырники, которые он посоветовал есть со сметаной, вареньем или творогом.

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