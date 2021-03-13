Канцлер Австрии обвиняет ЕС в секретных контрактах на вакцины

Вена, 13 марта. Австрийский канцлер Себастьян Курц предположил, что некоторые европейские страны, возможно, подписали “секретные контракты”, чтобы получить больше вакцин, чем они имели право.

Члены ЕС согласились с тем, что вакцины должны распределяться между странами в зависимости от численности населения, но Курц сказал, что после сравнения общих закупок между государствами-членами стало ясно, что поставки не следуют системе квот на душу населения. Об этом сообщает The Guardian.

«Есть улики, указывающие на так называемые рынки, где заключались дополнительные соглашения между государствами-членами и фармацевтическими компаниями. До конца июля Мальта получит в три раза больше доз на душу населения, чем Болгария. До конца июня Нидерланды получат не только больше доз вакцины на душу населения, чем Германия, но и почти вдвое больше, чем Хорватия. Это находится в явном противоречии с политическими целями ЕС», — заявил политик.

Однако представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер преуменьшил претензии к закулисным сделкам. Он считает, что европейские страны могут просить меньше за большую часть данной вакцины, и это обсуждается между государствами из ЕС.

Ранее сообщалось, что компания AstraZeneca ответила на отказ стран от использования вакцины.