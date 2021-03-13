Тренер по хоккею осужден на два года за смерть ребенка на катке в Москве

Москва, 13 марта. Лефортовский суд приговорил 45-летнего жителя столицы Вячеслава Курочкина к двум годам колонии общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Тренер-преподаватель по хоккею высшей квалификационной категории признан виновным по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека». Мужчине избрали меру наказания в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима. Также ему запретили заниматься тренерской, воспитательной и преподавательской работой в ближайшие три года.

В марте 2016 года на ледовом катке в торговом центре «Город» на шоссе Энтузиастов произошла трагедия. Курочкин взял на тренировку двух детей 2006 и 2007 года рождения. Обучение происходило на устной договоренности с родителями. Когда тренер отвлекся, один из мальчиков забросил шайбу в ворота, где стоял его товарищ. Она попала в шею ребенка, что стало причиной моментальной смерти.

Ранее сообщалось, что форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин восстановил тренировки после громкого скандала. По неподтвержденным данным, он являлся участником конфликта с избиением 18-летней девушки.