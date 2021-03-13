Губернатор Куомо не планирует покидать свой пост

Нью-Йорк, 13 марта. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что не уйдет в отставку, несмотря на призывы со стороны демократов и общественности.

Американский политик обратился к представителям Демократической партии Палаты представителей, которые ранее призвали его уйти в отставку. Куомо взял на себя твердое обязательство не покидать свой пост и раскритиковал законодателей, которые выступили с просьбой о его уходе. Об этом сообщает The Guardian.

“Женщины имеют право выступать и быть услышанными, и я полностью поддерживаю это, но я также хочу четко заявить, что все еще существует вопрос об истине. Я не сделал того, что было заявлено», — заявил губернатор.

Куомо сказал, что как бывший генеральный прокурор, он может заявить о частом существовании множества мотивов для предъявления обвинения. Именно поэтому нужно знать факты, прежде чем принимать решение. О расследовании этих обвинений Куомо высказал свое мнение.

«Никто не заинтересован в том, чтобы они происходили быстрее и тщательнее, чем я», — подчеркнул политик.

Ранее сообщалось, что секс-скандал может закончиться для главы Нью-Йорка импичментом.