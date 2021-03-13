Жириновский обвинил Запад в «политическом маразме» после интервью Маркл

Москва, 13 марта. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обвинил Запад в «политическом маразме» из-за общественного недовольства после расистских вопросов про цвет кожи ребенка Меган Маркл.

После недавно опубликованного скандального интервью герцогини Сассекской Жириновский сравнил обстановку в Европе с СССР, о чем сообщил в беседе с «Комсомольской правдой».

«Они переживают советский период, когда ничего нельзя было сказать, что может быть квалифицировано как антисоветское высказывание. Понимаете, что мы делаем? Так было при советской власти», — заявил политик.

Цвет кожи ребенка Меган Маркл не имеет никакого отношения к важным мировым проблемам, уверен Жириновский. Сама герцогиня придерживается другого мнения и ранее в беседе с телеведущей Опрой Уинфри призналась, что даже раздумывала о суициде из-за этого случая. Недавно внук королевы Великобритании Елизаветы II принц Уильям прокомментировал нашумевшее интервью.