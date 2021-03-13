Названы критерии для дополнительных выплат части российских пенсионеров

Москва, 13 марта. В Минтруде озвучили особенности формирования дополнительных выплат к пенсиям пилотов гражданской авиации и шахтеров.

Ранее стало известно, что Минтруд предложил утвердить индекс роста среднемесячной заработной платы за 2020 год в размере 1,06 для гражданских летчиков и работников угольной промышленности. Поправки затронут шахтеров, занятых полный рабочий день на подземных и открытых горных работах по добыче угля и сланца и на строительстве шахт не менее 25 лет или не менее 20 лет в качестве работников ведущих профессий. А также летчиков, с выслугой не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин.

Как уточнили в ведомстве «Российской газете», проект постановления «носит технический характер». Он необходим, чтобы ежегодно нормативно закреплять значения среднемесячной зарплаты для использования в расчете доплаты к пенсиям летчиков и шахтеров.

По данным на 1 января 2021 года, численность пенсионеров-летчиков составила 38 тыс. человек, а средний размер доплаты — 7 468 рублей. Шахтеров-пенсионеров сейчас в России — 52,8 тыс. человек. Средний размер доплаты к пенсии им составил 3 486 рублей. В ведомстве уточнили, что дополнительные выплаты для этих категорий россиян осуществляются за счет поступивших в ПФР дополнительных взносов от их работодателей.

Ранее в ПФР объяснили, как назначаются пенсии по старости в 2021 году с учетом действия пенсионной реформы. Пока действует переходный период, пенсии в текущем году назначаются на полтора года раньше нового пенсионного возраста: в 56,5 лет женщинам и в 61,5 год мужчинам. Данная льгота распространяется на всех, кто должен был стать пенсионером в 2020 году по условиям прежнего законодательства.