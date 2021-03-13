Названы причины роста расистских настроений в США

Вашингтон, 13 марта. Профессор консультативной психологии в университете Санта-Клары в Калифорнии Шерри Ван рассказал, что могло привести к росту расизма к американцам азиатского происхождения.

Центр по исследованию нетерпимости и экстремизма в университете Калифорнии подготовил доклад, в котором говорится, что в 16 городах США преступления на почве ненависти к американцам азиатского происхождения в 2020 году выросли на 150%.

По мнению Шерри Вана, росту расизма в отношении граждан азиатского происхождения способствовали вызванное пандемией COVID-19 растущее беспокойство из-за экономической ситуации и риторика экс-президента США Дональда Трампа.

«Я думаю, что это играет очень важную роль в... обвинении... китайцев, а затем в целом американцев азиатского происхождения в отношении COVID. То, как он приписал это, и язык, который он использовал, разжигали расизм, который всегда существовал», — цитирует Вана РИА Новости.

Насилие и расистские нападки на граждан азиатской внешности осудил американский президент Джо Байден. В своей инаугурационной речи он заявил, что намерен победить расизм в стране. Президент отметил, что планирует «сделать Америку силой, ведущей мир к добру».