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Зеленский поддержал решение США ввести санкции против Коломойского

Зеленский поддержал решение США ввести санкции против Коломойского

Киев, 13 марта. Киев одобрил введенные США санкции против экс-главы Днепропетровской областной госадминистрации, бизнесмена Игоря Коломойского, сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

Киев поддержал решение Вашингтона и делает все, чтобы вернуть в страну средства и справедливость. Об этом Зеленский заявил в видеообращении в Facebook.

«Мы четко видим разницу между понятиями «большой бизнес» и «олигархический класс». А вот фамилии здесь не имеют никакой разницы: Медведчук, Коломойский, Порошенко, Ахметов, Пинчук, Фирташ», — сказал украинский лидер.

США ввели санкции против украинского олигарха Коломойского из-за обвинений в коррупции. По словам государственного секретаря США Энтони Блинкена, Коломойский пытался «подорвать демократию на Украине». В частности, основанием для введения ограничительных мер является деятельность олигарха на посту главы Днепропетровской области в 2014-2015 годах.

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