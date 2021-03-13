Названы достоинства и недостатки анонимных банковских карт

Санкт-Петербург, 13 марта. Доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский рассказал о достоинствах и недостатках неименных карт.

Такая карта быстро изготовляется, но некоторые операции по ней, в том числе снятие наличных в кассах банка, невозможны без предъявления документа, подтверждающего принадлежность карты предъявителю.

«Однако с развитием банкоматных сетей, онлайн-торговли и повсеместных PIN-based transactions, NFC, Apple/Android Pay значение имени на карте в качестве меры безопасности/идентификации становится анахронизмом», — рассказал агентству «Прайм» эксперт.

Неименные карты, по его словам, часто путают с предоплаченными. Но они выдаются клиентам при открытии счета, поэтому «при утрате инструмента пользования», риска утери средств нет, резюмировал Казанский.

Центробанк РФ представил данные о количестве банковских карт, выданных жителям страны по итогам четвертого квартала прошлого года. Показатель впервые превысил 300 миллионов единиц.