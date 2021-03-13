Инсайдеры сообщили о крупных обновлениях камеры iPhone

Нью-Йорк, 13 марта. Долгожданная для поклонников Apple технология перископических камер на iPhone появится лишь через пару лет, тогда как у конкурентов она уже успешно используется, сообщил отраслевой аналитик Мин-Чи Куо.

Как передает Forbes, аналитик озвучил отчет MacRumors, согласно которому технология перископических камер появится на Apple не раньше 2023 года. Такого рода объектив умещает мощное приближение в ограниченные размеры смартфона, перенаправляя свет вбок через корпус через схему линз, зеркал и призм.

Данный метод уже используется на большинстве флагманов Android. В частности, Samsung Galaxy S21 Ultra поддерживает 10-кратное оптическое увеличение, тогда как у iPhone 12 Pro Max есть лишь 2,5-кратный «зум».

Утешая поклонников Apple, Мин-Чи Куо сообщил, что в текущем и следующем годах компания выпустит массовые обновления камер для iPhone. Предполагается, что модели получат телеобъектив более высокого качества с шестью элементами вместо пяти. В 2022 году ожидается, что «яблочные» смартфоны получат новый дизайн объектива unibody, совместимый с модулями камер меньшего размера.

Неделей ранее стало известно, что презентация новых продуктов Apple в онлайн режиме намечена на 23 марта. Однако корпорация пока не подтвердила эту дату официально. Ожидается, что компания представит новую версию планшета iPad Pro с поддержкой 5G и процессором A14X Bionic. Не исключено, что Apple презентует наушники AirPods третьего поколения и приставку Apple TV.