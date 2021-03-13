Диетолог развеял миф и пользе интервального голодания

Москва, 13 марта. Диетолог Антон Поляков заявил, что методика интервального голодания не имеет под собой серьезной научной основы.

Многие блогеры сейчас активно рекламируют методику интервального голодания. Однако эндокринолог, диетолог, психолог Антон Поляков скептически относится к такому способу похудения. Методика начала набирать популярность с фигуры японского профессора Есинори Осуми, получившего в 2016 году Нобелевскую премию в области физиологии и медицины за открытие механизма аутофагии. В своих работах он якобы говорил, что интервальное голодание может способствовать омоложению, передает «Царьград».

«Но Осуми ничего на эту тему не говорил. Он не пропагандирует интервальное голодание от слова совсем, и это практически не помогает омолодиться. Существует такая вещь, как генетика», — заявил Поляков.

Многое зависит от генетики: кому-то достаточно двух-трехразового питания, а кому-то больше. При этом есть различные болезни, при которых голодание строго противопоказано. Среди них желчнокаменная болезнь, сахарный диабет или удаленный желчный пузырь. Такая методика запрещена беременным и кормящим женщинам, подытожил диетолог.

Решение побороть лишний вес специалистами приветствуется, но некоторые советы могут только навредить здоровью. О популярных мифах о похудении ранее рассказала диетолог Мария Малышева.