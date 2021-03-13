Microsoft и Google открыто враждуют из-за конкуренции

Вашингтон, 13 марта. Американские корпорации Microsoft и Google открыто конфликтуют из-за давления со стороны правительства США.

Американские законодатели оказывают давление на калифорнийского гиганта поисковых систем и вашингтонскую фирму программного обеспечения, в связи с чем обе корпорации пытаются отвлечь внимание друг на друга. Об этом сообщает Reuters.

Отношения Microsoft Corp и Alphabet, которой принадлежит Google, уже давно напряжены, но в последние дни ситуация только накаляется, поскольку руководители обеих компаний вынуждены защищаться от правительства.

Google подвергается жалобам со стороны демократов, республиканцев и журналистов. Корпорацию обвиняют в сокращении доходов от медиаиндустрии, в связи с чем 12 марта состоялось антимонопольное слушание в Конгрессе США.

Microsoft, тем временем, упрекают в нарушении кибербезопасности. Во-первых, якобы российские хакеры, которые взломали компанию SolarWinds Corp, воспользовались облачным программным обеспечением Microsoft. Во-вторых, 2 марта стало известно, что якобы китайские взломщики используют уязвимые точки, чтобы получить доступ к электронным письмам клиентов Microsoft по всему миру.

Выступая 12 марта перед законодателями в антимонопольном подкомитете Палаты представителей, президент Microsoft Брэд Смит раскритиковал Google.

«Медиа-организации вынуждены использовать инструменты Google, работать на их рекламных биржах, вносить данные в их сервисы и платить Google-деньгами”, — говорится в его заявлении.

Представители Google не стали молчать и также раскритиковали своих конкурентов, указав на их низкий уровень безопасности, что привело к серьезным последствиям.

«Microsoft проявляют к нам интерес, но сами они позволили атаковать SolarWinds, а также дали возможность взломать десятки тысяч своих клиентов. Среди них правительственные учреждения в США, союзники по НАТО, банки, некоммерческие организации, полиция, и, предположительно, новостные организации. Взлом осуществился с помощью основных уязвимых мест в Microsoft», — подчеркнули в Google.

Ранее стало известно, что Великобритания призывает организации срочно устанавливать обновления Microsoft.