Названы способы следить за фигурой после перенесенного COVID-19

Москва, 13 марта. Врач-терапевт, нутрициолог и диетолог Мария Черняева объяснила, почему не следует садиться на диету после перенесенного COVID-19, и назвала безопасные способы следить за фигурой.

Желающим следить за фигурой людям после COVID-19 необходимо учитывать последствия заболевания и питаться сбалансированно.

«На период восстановления мы рекомендуем обильное питание, но оно должно быть сбалансированное, с акцентом на белок, на полезные жиры, на долгоиграющие углеводы. Это не значит, что надо восстанавливаться и сразу есть все подряд, мы все равно соблюдаем умеренность и акцент на определенных полезных для организма продуктах», — сообщила в интервью радио Sputnik Черняева.

Прежде всего, рекомендуется употреблять белковую пищу. Она нужна для восстановления организма. Источником белка могут стать нежирное мясо (баранина), курица, индейка, рыба и морепродукты. Полезные углеводы присутствуют в цельнозерновых крупах.

Во время болезни COVID-19 из-за стресса и различных препаратов бактериальный состав микрофлоры значительно ухудшается. Улучшению пищеварения и бактериальному росту способствует клетчатка, которую содержат фрукты и овощи, напомнила специалист.

Тем, кто хочет активно взяться за здоровье и приобрести хорошую форму врач советует менять рацион постепенно.

«Если для начала мы хотя бы уберем добавленный сахар — перестанем сластить чай и кофе, которые пьем много раз за день, даже за месяц можно на этом скинуть до двух килограммов», — поделилась Черняева.

Исследователи из Гарварда изучили рацион 100 тысяч человек и выяснили, сколько нужно потреблять ежедневно фруктов и овощей, чтобы получить максимум пользы для здоровья. Специалисты определили, что потребление двух порций фруктов и трех порций овощей в день помогает максимально снизить риск смертности.