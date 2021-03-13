Японские СМИ впечатлены советским Ан-22, превзошедшим самый большой самолет в мире 

Пекин, 13 марта. Практически каждому знакомы гигантские самолеты Ан-225 «Мрия» и Ан-124 «Руслан», однако третий борт, разработанный конструкторским бюро «Антонов», — Ан-22 «Антей» является не менее уникальным, сообщает Yahoo News Japan.

Издание называет Ан-22 «Антей» «винтовым монстром». Крупный транспортный самолет разработала советская авиастроительная компания «Антонов». Впервые машина поднялась в небо 27 февраля 1965 года.

Японское издание подчеркивает, что Ан-22 не менее уникален, чем самый тяжелый самолет в мире Ан-225. Его разрабатывали как преемника четырехмоторного Ан-12 с турбовинтовыми двигателями. На тот момент это был борт с самым большим фюзеляжем для транспортных самолетов. Его длина составляет 57,84 метра, а ширина — 64,4 метра.

Дебютировавший более полувека назад «Антей» эксплуатируется и сегодня, как и «Руслан» с «Мрией». Эти самолеты могут перевозить грузы, которые не под силу обычным транспортным бортам. Именно Ан-22 ранее доставлял крылья для «Руслана» и «Мрии» с производственного цеха на завод сборки.

В комментарии к материалу японские пользователи были впечатлены описанием советского самолета.

«Не только фюзеляж, но и двигатели с винтами, вращающимися в разные стороны, это — прекрасный пример авиастроительного искусства. B-52 или С-130 также уже эксплуатируются более 50 лет. Это легендарные самолеты. Жаль, что у Японии пока нет таких машин», — написал пользователь под ником Lau.

В настоящее время ранее советское, а теперь украинское предприятие «Антонов» переживает серьезный кризис. Вице-премьер Украины, министр по вопросам стратегических решений отраслей промышленности Олег Уруский констатировал, что возобновить на Украине производство самолетов Ан-124 «Руслан» в сегодняшних условиях невозможно.

В феврале стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский поручил в течение трех месяцев разработать программу обучения инженеров-конструкторов, которые будут работать на авиационном заводе «Антонов». Однако эксперты опасаются, что предложенные меры поддержки предприятия не исправят ситуации в украинском авиастроении.