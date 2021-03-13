Эстония стала мировым лидером по суточному приросту заболеваний COVID-19

Таллин, 13 марта. Ежедневно каждый пятый тест на COVID-19 в стране оказывается положительным. Такие данные опубликовала газета The New York Times.

Абсолютный рекорд по суточной заражаемости коронавирусом зафиксирован в Эстонии. Всего за неделю суточный показатель инфицирования достиг 1111 человек на миллион жителей. Рост заболеваемости COVID-19 по сравнению с предыдущей неделей составил 15% — наивысший показатель среди всех стран мира.

В Эстонии действует режим «тотального локдауна». Власти предприняли данные меры с целью предотвращения распространения «британского» штамма коронавируса. Кроме этого, в стране остановили использование вакцины AstraZeneca из-за случаев тромбоэмболии.

Ранее Европейское агентство лекарственных средств (EMA) анонсировало расследование возможных побочных эффектов после прививки препаратом AstraZeneca.