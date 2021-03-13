Поклонская пошутила о своем участии в выборах президента Украины

Крым, 13 марта. Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская рассказала о перспективах своей политической карьеры.

Если правительство Украины так хочет ее гражданства, то стоит рассмотреть возможность поучаствовать в выборах на пост президента страны, пошутила зампред в своем Telegram .

«Может, принять участие в выборах президента Украины?.. Друзья, я шучу. Скоро узнаем, что дальше», — написала она.

Недавно Поклонская рассказала, что пока не известно, останется ли она на своем текущем посту. Депутат ГД не рассматривает возможность стать мэром какого-либо крымского города, но могла бы возглавить прокуратуру.

Крымский сенатор Сергей Цеков ранее прокомментировал слова вице-премьера Украины Алексея Резникова о «ненужности» Донбасса России. По его мнению, Киев не слышит и не понимает жителей ДНР, особенно тех, кто не принял события 2014 года.