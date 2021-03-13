Киев, 13 марта. Украинский президент Владимир Зеленский намерен тщательно проверить законность приватизации украинских недр и земель.

Зеленский пообещал справедливую и законную реакцию Украины. Об этом он заявил в видеообращении, которое обнародовала пресс-служба президента.

«Справедливую и законную реакцию со стороны Украины должны получить и те, кто считал, что не у государства, а в частных руках могут оказаться контрольный пакет акций над стратегическими оборонными предприятиями Украины, в частности «Мотор-сич», — сказал украинский лидер.

Такая реакция, по словам Зеленского, поступит от правоохранителей и Госслужбы геологии и недр. Он призвал не бояться тех, кто получил те или иные ресурсы законным путем.

В действиях президента Украины Владимира Зеленского есть все признаки государственной измены. Таким мнением с корреспондентом ФАН ранее поделился украинский политик, бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

Власти Украины добиваются запрета деятельности оппозиционной партии, созданной журналистом, блогером и политиком Анатолием Шарием. В Службе безопасности сообщили, что передали в министерство юстиции материалы о якобы выявленных нарушениях требований действующего законодательства при осуществлении регистрации политической силы «Партия Шария» и противоправных действиях ее лидера.