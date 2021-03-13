CAS не разрешил России использовать «Катюшу» на Олимпийских играх

Москва, 13 марта. Спортивный арбитражный суд (CAS) не разрешил России использовать вместо гимна песню «Катюша» на Олимпийских играх летом 2021 года в Токио и в феврале 2022 года в Пекине.

CAS отклонил поданный в январе этого года комиссией спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) запрос, сообщает портал Inside the Games. В арбитраже уточнили, что запрет касается любых связанных с Россией песен, включая «Катюшу».

Ранее ОКР предложил представляющим Россию атлетам вместо государственного гимна исполнять популярную советскую песню «Катюша». Если спортсмены примут предложение ОКР, то в ближайшие два года они будут выходить на соревнования с неформальным символом Великой Отечественной войны на устах.