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CAS не разрешил России использовать «Катюшу» на Олимпийских играх

CAS не разрешил России использовать «Катюшу» на Олимпийских играх

Москва, 13 марта. Спортивный арбитражный суд (CAS) не разрешил России использовать вместо гимна песню «Катюша» на Олимпийских играх летом 2021 года в Токио и в феврале 2022 года в Пекине.

CAS отклонил поданный в январе этого года комиссией спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) запрос, сообщает портал Inside the Games. В арбитраже уточнили, что запрет касается любых связанных с Россией песен, включая «Катюшу».

Ранее ОКР предложил представляющим Россию атлетам вместо государственного гимна исполнять популярную советскую песню «Катюша». Если спортсмены примут предложение ОКР, то в ближайшие два года они будут выходить на соревнования с неформальным символом Великой Отечественной войны на устах.

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