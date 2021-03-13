СК опубликовал видео задержания зампредседателя правительства Ставрополья

Ставрополь, 13 марта. Следственный комитет РФ показал кадры с задержания заместителя председателя правительства Ставропольского края Александра Золотарева.

Александра Золотарева задержали в аэропорту при попытке скрыться. Его подозревают во взяточничестве. Видеоролик момента задержания длится 50 секунд. На нем видно, как на зампредседателя надевают наручники и увозят. Видео опубликовано на YouTube-канале СК РФ.

Согласно данным следствия, Золотарев в 2017 году по сговору с занимавшим должность первого заместителя министра строительства и архитектуры Ставропольского края Алексеем Когарлыцким получил взятку от представителя акционерного общества за покровительство при реализации госконтракта по строительству нового корпуса Краевой детской клинической больницы в Ставрополе в размере 2,5 миллиона рублей. Он также получал взятки в размере 15,5 млн рублей и более 45 млн рублей за предоставление других «услуг».

Расследование дела продолжается. Золотарев был назначен на свою должность в 2015 году. Около 20 лет проработал в банковской сфере.