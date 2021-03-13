Хранитель работ Леонардо да Винчи в Эрмитаже скончалась на 88-м году жизни

Санкт-Петербург, 13 марта. Внучка художника Бориса Кустодиева Татьяна скончалась в Петербурге, информирует в соцсети Государственный музей Эрмитаж.

Сообщается, что 12 марта не стало Татьяны Кустодиевой, ведущего научного сотрудника отдела западноевропейского изобразительного искусства Государственного Эрмитажа, заслуженного работника культуры, признанного специалиста по итальянской живописи ХIII – ХVI веков. Кустодиева обладала непререкаемым авторитетом искусствоведа с мировым именем.

Внучка известного художника Бориса Кустодиева проработала в Эрмитаже более 60 лет. Она была хранителем коллекции итальянской живописи ХIII – ХVI столетий, в том числе произведений Рафаэля и Леонардо да Винчи. Женщина создала объемный каталог эрмитажной коллекции итальянской живописи XIII – XVI веков, была автором множества монографий, научных статей и книг на данную тему.

Известный российский композитор, создатель музыки к фильму «Гардемарины, вперед!» Виктор Лебедев ранее умер в Петербурге, сообщила певица Ирина Летина в соцсети «ВКонтакте».