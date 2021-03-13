Джей Ло разорвала отношения с несостоявшимся мужем Алексом Родригесом

Лос-Анджелес, 13 марта. После нескольких лет романа, двух лет помолвки и дважды отложенной свадьбы певица Дженнифер Лопес рассталась со своим возлюбленным бейсболистом Алексом Родригесом.

О расставании звездной пары сообщило издание TMZ с ссылкой на источник, приближенный к селебрити. Почему певица решила разорвать помолвку, не уточняется. Таблоиды не исключают, что виной тому стали измены со стороны Родригеса. Еще в 2018 году появлялись слухи, что Джей Ло обрывает связи с избранником, поскольку тот продолжал общение со своей бывшей девушкой. Озвучивают СМИ и другую версию: Родригес устал от постоянных гастролей своей возлюбленной.

Сами звезды расставание пока не комментируют. Однако 45-летний бейсболист уже намекнул на свой «свободный» статус: спортсмен опубликовал в соцсети фото на яхте из Майами в гордом одиночестве.

Лопес и Родригес встречаются с 2017 года. Спустя два года они объявили о помолвке. Их свадьба должна была состояться в прошлом году, но в планы вмешалась пандемия коронавируса.

За последнее время уже несколько звездных семей объявили о разводах. В частности, после череды скандалов Ким Кардашьян ушла от Канье Уэста после почти семи лет брака. Рэпер сменил все личные номера телефонов и заявил, что готов общаться с Ким только в случае необходимости. На сегодняшний день супруги уже достигли договоренности по всем пунктам, включая опеку над четырьмя детьми. В начале отношений звезды подписали брачный контракт, поэтому споров из-за имущества возникнуть не должно.

В конце прошлого года 32-летние Зои Кравиц и Карл Глусман заявили о расставании спустя 18 месяцев брака. Причины разрыва пара не раскрывает, однако Кравиц заявляет, что именно она была инициатором.

Несколько дней назад Алана Мамаева объявила о разводе с мужем-футболистом Павлом после того, как в очередной раз поймала его на измене.