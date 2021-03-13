Зеленский пообещал разобраться с причастными к потере Крыма Украиной

Киев, 13 марта. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не забудет о Крыме, и пообещал разобраться с теми, кто создал условия для потери полуострова.

«Когда мы говорим о деоккупации, то логично также разобраться с тем, кто и как создал условия для оккупации», — заявил в видеообращении по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Зеленский.

Он уточнил, что речь идет не только о событиях 2014 года, но и «об утверждении так называемых Харьковских соглашений». По словам президента, Киев не снимет с повестки вопрос Крыма. Зеленский уточнил, что утверждена «государственная стратегия деоккупации и рентеграции» Севастополя и Крыма.

«Тем, кто на что-то рассчитывал, хочу сказать: забудьте о том, что Украина забудет про Крым», — подчеркнул глава государства.

Воссоединение Крыма с Россией произошло в 2014 году. За вхождение в состав РФ в ходе референдума проголосовали большинство жителей полуострова. Москва неоднократно указывала на то, что не сомневается в своем суверенитете над Крымом.

Ранее СНБО Украины поручил СБУ возбудить уголовные дела о госизмене против народных депутатов, которые 11 лет назад проголосовали за ратификацию Харьковских соглашений. Договор предусматривал продление размещения Черноморского флота в Крыму в обмен на скидку на газ.