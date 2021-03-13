Главком ВСУ и председатель военкома НАТО обсудили ситуацию в Донбассе

Киев, 13 марта. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак обсудил ситуацию в Донбассе в телефонном разговоре с председателем военного комитета НАТО Стюартом Пичем.

Стороны обсудили развитие военного сотрудничества Украины и НАТО. Украинская сторона также рассказала представителю НАТО о ситуации в районе проведения так называемой операции объединенных сил.

«Генерал-полковник Руслан Хомчак проинформировал главного маршала авиации сэра Стюарта Пича о текущей ситуации в районе проведения операции объединенных сил», — цитирует пресс-службу ВСУ RT.

Ранее секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов не подтвердил информацию о скором наступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе. Он заявил о прекрасном понимании ситуации на линии соприкосновения. Все соответствующие структуры передают информацию в Киев, подчеркнул Данилов.