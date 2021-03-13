Депутат Госдумы назвал пафосным призыв Кулебы «открыть доступ» в Крым

Москва, 13 марта. Пафосным и безрезультатным заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы назвал депутат Госдумы Руслан Бальбек.

Глава украинского МИД потребовал от России «открыть доступ» в Крым и занять «неполитизированную» позицию. Однако Бальбек раскритиковал такое заявление, передает RT.

«Все, кто хочет приехать в Крым, приезжают: и туристы, и зарубежные политики, но в соответствии с российскими правилами посещения полуострова. На украинских условиях никто сюда ездить не будет», — сказал депутат.

При этом он отметил, что никто не мешает различным мониторинговым и гуманитарным миссиям при желании изучать жизнь на полуострове. О готовности Москвы принять в Крыму любые международные контрольные механизмы в области прав человека заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал «три кита» стратегии «возвращения» Крыма в состав Украины. Так он назвал принятую СНБО стратегию «деоккупации» и реинтеграции, объединение усилий всех партнеров, «восстановление международного права» и полного суверенитета Украины над полуостровом. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец указал на провальное будущее плана.