Politico сообщило о вспыхнувшей из-за России «войне» в Атлантическом совете

Брюссель, 13 марта. Внутри аналитического центра «Атлантический совет» при НАТО «разгорелась война» из-за посвященной России статьи, сообщает Politico.

Камнем преткновения стали стал материал экспертов Мэтью Берроуза и Эммы Эшфорд, опубликованный на сайте Atlantic Council несколько дней назад. В статье говорится, что США не следует уделять теме защиты прав человека «слишком много внимания». Кроме того, авторы считают, что «демократизация в России» не обязательно окажется выгодной внешнеполитическим интересам США.

Работники аналитического центра заявили, что статья «не достигает своей цели» и не согласились с приведенными в материале выводами.

«Их статья основана на ложном предположении, что права человека и национальные интересы абсолютно не зависят друг от друга и что в основе американской политики в отношении России были и остаются проблемы прав человека», — сообщается в заявлении.

Ранее журналисты опубликовали документ Минобороны ФРГ, в котором говорится, что Россия намерена «дестабилизировать и ослабить НАТО». Министерство предупреждает о якобы растущей угрозе из-за претензий на власть и новых военных возможностей Китая и РФ.