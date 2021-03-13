В США признали превосходство российских танков над машинами НАТО

Вашингтон, 13 марта. Если бы крупное военное столкновение между НАТО и странами Варшавского договора все же произошло во время холодной войны, Запад бы столкнулся с серьезными проблемами из-за советских танков. Об этом сообщает издание Military Watch, чей перевод представляет «ПолитРоссия».

Авторы авторитетного американского издания подчеркивают, что «русская бронетехника доказала свое превосходство на полях ближневосточных сражений». В качестве примера они привели ирано-иракскую войну, во время которой стороны конфликта развернули мощные бронетанковые силы. У армии Ирана в наличии были 460 американских танков M60 и 870 британских Chieftain. Ирак выставил против них почти 1000 советских танков Т-62 и несколько десятков Т-72.

«Т-72, несомненно, был самым мощным танком той войны. Несмотря на участие во многих крупных сражениях, он понес незначительные потери и был фактически полностью неуязвим в противостояниях с Chieftain и M60», — констатируют эксперты издания.

Командир иранской танковой роты Адар Форузан в своих воспоминаниях отмечал, что Т-72 являлся самым опасным оружием в арсенале Ирака. Боевые машины нейтрализовали американские и британские танки и эффективно противостояли противотанковым ракетам TOW.

«Война в конечном итоге показала, что если бы между советскими и западными войсками произошло крупное наземное противостояние, то советские бронетанковые подразделения имели бы значительное преимущество», — подвели итог авторы Military Watch.

Ранее издание The National Interest констатировало, что поставки модернизированных танков Т-90М «Прорыв» усиливают боевой потенциал Вооруженных сил РФ. Эксперты издания назвали обновленный Т-90 «смертоносным монстром».

Комментируя материал издания в беседе с ФАН, политический и военный деятель Франц Клинцевич подчеркнул, что Т-90М заслуженно считается одним из лучших танков в мире — при том, что он не слишком дорог в производстве. По его словам, сегодня российские танки «быстрее, точнее, мобильнее и надежнее, чем натовские аналоги».