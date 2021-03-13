Киев, 13 марта. Компания из США BARON — Critical Weather Intelligence планирует модернизировать на Украине гидрометеорологическую систему, сообщила пресс-служба МВД Украины.

Американская компания подписала протокол о соответствующих намерениях с Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

«Более трех лет мы готовились к подписанию этого документа. Наши специалисты посещали заводы компании BARON — Critical Weather Intelligence. Eximbank США подтвердил готовность оказать финансовую поддержку в реализации этого проекта… Подписание протокола о намерениях — это начало масштабного реформирования гидрометеорологической службы Украины», — отметил глава МВД Украины Арсен Аваков.

Министр сообщил, что в стране планируется построить порядка 13 крупных радаров и создать систему из тысяч датчиков, чтобы оперативно прогнозировать опасные природные и погодные явления.

На замену устаревшему наследию СССР будет развернута современная гидрометеорологическая система. По словам Авакова, специалисты будут «предсказывать температуру хвойной подстилки в лесах», смогут видеть загрязнения воздуха, насыщенность водой атмосферы и рек.

«Наша система будет по качеству, надеюсь, лучше, чем во многих странах Европы», — подчеркнул он.

Проекту модернизации украинской системы контроля и прогнозирования погоды предстоит получить одобрение парламентов Украины и США. Его реализация займет два-три года, заявил Аваков.

В BARON — Critical Weather Intelligence отметили, что система автоматизированного наблюдения и прогнозирования погоды является основой систем автоматизированного управления развертывания войск.

Экс-депутат Верховной рады, заслуженный юрист Украины Владимир Олейник заявил, что все действия США на Украине направлены против Российской Федерации. Политик считает, что Соединенные Штаты вынуждают Киев пойти войной на Донбасс, чтобы остановить Россию, заблокировать строительство «Северного потока — 2» и заставить Евросоюз вести очередные санкции против России.