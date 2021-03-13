Впервые за полвека российскую ракету «Союз» окрасят в новые цвета

Москва, 13 марта. Ракета-носитель «Союз-2» впервые в летной истории будет окрашена в новые цвета для пуска с южнокорейским спутником CAS500-1 и 37 другими аппаратами 20 марта.

Ракета стартует с космодрома Байконур не в привычной бело-серо-оранжевой, а в бело-синей гамме.

«Источником вдохновения для новой окраски стал прототип ракеты-носителя «Восток», который располагается на ВДНХ​​​. Он окрашен в белый цвет», — сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Собеседник агентства уточнил, что при запуске ракета выглядит белой от покрывающего баки жидкого кислорода инея.

Ракеты-носители семейства «Союз» сохраняли одинаковую цветовую гамму в течение всей летной истории — с 1966 года. Всего за полвека было осуществлено 1086 пусков ракет «Союз» с четырех космодромов.

Ранее сообщалось, что Роскосмос планирует выполнить в 2021 году десять запусков ракет-носителей «Союз» в интересах зарубежных партнеров. По три запуска будут осуществлены с космодрома Восточный и Куру во Французской Гвиане, еще четыре — с Байконура.