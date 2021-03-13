Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика

Экономист поддержал идею введения новых критериев для назначения детских пособий

Экономист поддержал идею введения новых критериев для назначения детских пособий

Москва, 13 марта. При введении дополнительных критериев при назначении выплат семьям с детьми от трех до семи лет нужно найти правильную методологию по определению «подозрительно бедных семей», заявил советник по экономике Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) Сергей Улатов.

В пятницу стало известно, что Минтруд рассматривает возможность отказывать в выплатах «подозрительно бедным семьям». Предполагается, что будет учитываться движимое и недвижимое имущество, а также банковские сбережения. К примеру, семья, претендующая на детское пособие, может владеть двумя автомобилями, но они не должны быть люксовых брендов.

Улатов в беседе с телеканалом «360» подчеркнул, что при назначении пособия следует учитывать не только доходы семьи, но и активы, которые могут быть у бедного населения. Однако тут главное, по словам эксперта, не перегнуть палку.

Экономист поддержал идею введения новых критериев для назначения детских пособий

«Существует в том числе и достаточно большие слои населения, у которых доходы достаточно низкие, несмотря на то, что они могут обладать существенным благосостоянием. Для примера можно привести одиноких пенсионеров, которые живут в Москве в достаточно дорогих квартирах. Понятно, что возможностей по капитализации и даже финансовой грамотности им не хватит, чтобы материализовать эти блага и увеличить свой доход», — уточнил Улатов.

Экономист также обратил внимание на тот факт, что в России есть семьи, которые официально не считаются бедными, однако их доходы находятся очень близко к черте бедности. Если им не оказывать поддержку, во время шока они просто не смогут капитализировать свои активы.

Ранее инициативу Минтруда прокомментировала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, ведомству нужно уточнить список критериев, чтобы исключить из него неликвидное имущество. Для этого в документе должны быть прописаны все возможные исключения.

Новости партнеров