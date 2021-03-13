Экономист поддержал идею введения новых критериев для назначения детских пособий

Москва, 13 марта. При введении дополнительных критериев при назначении выплат семьям с детьми от трех до семи лет нужно найти правильную методологию по определению «подозрительно бедных семей», заявил советник по экономике Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) Сергей Улатов.

В пятницу стало известно, что Минтруд рассматривает возможность отказывать в выплатах «подозрительно бедным семьям». Предполагается, что будет учитываться движимое и недвижимое имущество, а также банковские сбережения. К примеру, семья, претендующая на детское пособие, может владеть двумя автомобилями, но они не должны быть люксовых брендов.

Улатов в беседе с телеканалом «360» подчеркнул, что при назначении пособия следует учитывать не только доходы семьи, но и активы, которые могут быть у бедного населения. Однако тут главное, по словам эксперта, не перегнуть палку.

«Существует в том числе и достаточно большие слои населения, у которых доходы достаточно низкие, несмотря на то, что они могут обладать существенным благосостоянием. Для примера можно привести одиноких пенсионеров, которые живут в Москве в достаточно дорогих квартирах. Понятно, что возможностей по капитализации и даже финансовой грамотности им не хватит, чтобы материализовать эти блага и увеличить свой доход», — уточнил Улатов.

Экономист также обратил внимание на тот факт, что в России есть семьи, которые официально не считаются бедными, однако их доходы находятся очень близко к черте бедности. Если им не оказывать поддержку, во время шока они просто не смогут капитализировать свои активы.

Ранее инициативу Минтруда прокомментировала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, ведомству нужно уточнить список критериев, чтобы исключить из него неликвидное имущество. Для этого в документе должны быть прописаны все возможные исключения.