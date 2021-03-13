Суд в Боливии выдал ордер на арест бывшей и. о. президента Жанин Аньес

Сукре, 13 марта. Суд в Боливии выдал ордер на арест исполнявшей обязанности президента после ухода с поста главы государства Эво Моралеса Жанин Аньес.

Аньес обвиняется в организации государственного переворота в Боливии в ноябре 2019 года, а также в терроризме. Соответствующее решение Аньес назвала политическим преследованием со стороны бывшего президента Боливии и его партии.

Ранее в стране был задержан бывший командующий Военно-морскими силами адмирал Флавио Арсе Сан-Мартина, который возглавлял национальную армию в 2019 году. Его подозревают в причастности к государственному перевороту, в следствие которого ушел в отставку президент Эво Моралес.