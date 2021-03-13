Пять автомобилей ГИБДД устроили погоню за пьяным водителем в Калининграде

Калининград, 13 марта. Пять автомобилей ГИБДД, по предварительным данным, участвовали в погоне за нетрезвым водителем в центре Калининграда, мужчина был задержан.

Инцидент произошел около 18:00 в пятницу, 12 марта. Полицейские заблокировали автомобиль нарушителя во дворе многоквартирного дома на улице Пролетарской, сообщает со ссылкой на очевидцев «Калининград.Ru».

Ранее в ГИБДД сообщили, что в канаве около поселка Тургенево в Калининградской области нашли тело 46-летнего местного жителя. Мужчину сбил водитель Renault, а потом скрылся с места ДТП.