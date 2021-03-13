Страны QUAD обязуются сотрудничать по вопросам COVID-19, климата и безопасности

Вашингтон, 13 марта. Лидеры США, Японии, Австралии и Индии заявили, что будут тесно сотрудничать по вопросам распределения вакцин от COVID-19, климата и безопасности.

Reuters сообщает, что 12 марта состоялась встреча, которая рассматривается как часть усилий по противодействию растущему влиянию Китая. На ней лидеры стран обсудили ряд вопросов, касающихся общей политики и планов развития государств.

«Мы стремимся к тому, чтобы Индо-Тихоокеанский регион был свободным, открытым, инклюзивным, здоровым, опирающимся на демократические ценности и оставался свободным от принуждения», — говорится в совместном заявлении QUAD.

В информационном бюллетене указывается, что группа стран сформирует партнерство по вакцинам, направленное на ускорение прекращения пандемии коронавируса путем расширения производства препарата и оказания помощи индо-тихоокеанским странам в проведении вакцинации.

США профинансируют производство 1 млрд доз индийской вакцины. Япония намерена предоставить Индии кредит на льготных условиях для расширения производства препаратов на экспорт.

Страны «четверки» также сформировали рабочую группу для решения климатических проблем, в том числе для осуществления Парижского соглашения по климату. В заявлении говорится, что страны будут сотрудничать и по критическим и новым технологиям.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказало, что эксперты назвали «северный вызов» США в Арктике лучшей мишенью для русских ракет.