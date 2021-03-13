США обсудили Китай с Японией, Австралией и Индией

Вашингтон, 13 марта. 12 марта прошла виртуальная встреча стран Quad, в ходе которой президент США Джо Байден обсудил политику Пекина с лидерами Индии, Японии и Австралии.

Издание Reuters сообщает, что президент США Джо Байден обсудил с представителями Индии, Японии и Австралии ряд проблем, стоящих перед Китаем.

Американский лидер Джо Байден заявил, что Индо-Тихоокеанский регион является важной частью его политики. Индия призвала противодействовать китайской дипломатии по вакцинам. Вашингтон надеется укрепить отношения с государствами, чтобы противостоять агрессивной внешней политике Пекина. Байден отмечает, что в Юго-Восточную Азию будут направлены дополнительные партии препарата от COVID-19, где КНР борется за экономическое влияние.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил журналистам во время брифинга, что встреча Байдена и премьер-министров Австралии, Индии и Японии направлена на то, чтобы заложить основу для дальнейшей личной встречи представителей государств, которая пройдет в конце 2021 года.

Ранее стало известно, что Россия осудила действия США и ЕС против участников протестов.