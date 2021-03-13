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Седокова довела себя до предобморочного состояния за четыре дня диеты

Седокова довела себя до предобморочного состояния за четыре дня диеты

Москва, 13 марта. Певица Анна Седокова решила кардинально сменить режим питания, чтобы сбросить лишний вес. Однако уже в первые дни диеты артистка столкнулась с проблемами.

В сторис на своей странице в Instagram звезда сообщила, что четыре дня назад решилась полностью поменять питание и изменить свою жизнь. Певица отказалась от мясных продуктов, яиц, молока и хлебобулочных изделий.

 «Как это? Выживу ли я? Вчера пять раз чуть не потеряла сознание. Но, как видите, жива», — написала она под видео с беговой дорожки.

Седокова довела себя до предобморочного состояния за четыре дня диеты

В середине февраля, спустя пять месяцев после свадьбы с баскетболистом Янисом Тиммой, Седокова в деталях рассказала, как прошла их помолвка. По ее словам, все было крайне романтично во время морской прогулки на яхте, куда пара отправилась вместе с детьми певицы от предыдущих браков.

Возлюбленный преподнес ей букет цветов и обручальное кольцо. Ситуацию испортил прошедший дождь, из-за по словам самой певицы, «выглядела как мокрая курица». Предложение руки и сердца Седокова назвала хоть и счастливой, но все же катастрофой.

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