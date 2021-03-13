Седокова довела себя до предобморочного состояния за четыре дня диеты

Москва, 13 марта. Певица Анна Седокова решила кардинально сменить режим питания, чтобы сбросить лишний вес. Однако уже в первые дни диеты артистка столкнулась с проблемами.

В сторис на своей странице в Instagram звезда сообщила, что четыре дня назад решилась полностью поменять питание и изменить свою жизнь. Певица отказалась от мясных продуктов, яиц, молока и хлебобулочных изделий.

«Как это? Выживу ли я? Вчера пять раз чуть не потеряла сознание. Но, как видите, жива», — написала она под видео с беговой дорожки.

В середине февраля, спустя пять месяцев после свадьбы с баскетболистом Янисом Тиммой, Седокова в деталях рассказала, как прошла их помолвка. По ее словам, все было крайне романтично во время морской прогулки на яхте, куда пара отправилась вместе с детьми певицы от предыдущих браков.

Возлюбленный преподнес ей букет цветов и обручальное кольцо. Ситуацию испортил прошедший дождь, из-за по словам самой певицы, «выглядела как мокрая курица». Предложение руки и сердца Седокова назвала хоть и счастливой, но все же катастрофой.