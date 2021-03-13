«Станция метро имени НАТО»: подземку в Харькове разукрасили флагом США

Харьков, 13 марта. Вандалы изрисовали балончиком вестибюль метрополитена и развесили на одной из станций знаки американской символики.

Как сообщает Telegram-канал «Харьков 1654», неизвестные развесили на станции метро «Майдан Конституции» полотно с флагом Соединенных Штатов, а на стенах оставили надписи, переименовав ее в станцию метро «имени НАТО».

Стоит отметить, что незадолго до этого в Киев с официальным визитом прибыл главнокомандующий сухопутными силами НАТО Роджер Клотье. Он провел переговоры главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчаком и вице-премьером по евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной.

Украинский дипломат обсудила с главкомом сухопутными войсками НАТО цели Украины на ближайшее время, а также совместимость войск, максимальное участие в миссиях и учениях НАТО, обмен закрытой информацией и назначение украинских представителей в штаб Альянса.