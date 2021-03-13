Сын Галкина изобрел «летающую» машину

Москва, 13 марта. Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой, близнецы Лиза и Гарри, скоро смогут опередить своих родителей по популярности в соцсетях. На этот раз юный Гарри удивил зрителей своей изобретательностью.

Галкин опубликовал в сторис на своей странице в Instagram видео из комнаты сына, которую находчивый Гарри превратил в мастерскую.

На записи папа заходит к сыну, с удивлением обнаружив, что тот уже что-то изобрел.

«Так, ну покажи. У нас тут такое… Такая мастерская», — произносит Галкин.

«Пап, ты только отойди. Отлетит», — предупреждает Гарри.

Мальчик сидит на полу рядом с огромным ящиком с инструментами и желтой игрушечной машинкой, к которой он прикрепил пропеллер. Гарри хитроумно установил на авто батарейки, благодаря чему пропеллер заработал.

«Смотри, я отцепил эту, и она не работает», — объяснил принцип действия изобретения отцу мальчик.

«Класс», — восхитился гордый папа.

В соцсети уже существуют фан-аккаунты звездных детей. Ранее один из пабликов показал видео, на котором дети Пугачевой исполнили ее хит «Осторожно, листопад». На записи близнецы что-то сосредоточенно вырезали из бумаги, а на фоне звучала песня Примадонны. Когда дело дошло до припева, дети подхватили слова под одобрительные возгласы звездного папы.