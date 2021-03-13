Вентспилсский порт опустел: в Латвии ощутили быстрый уход России

Рига, 13 марта. Латвия стремительно теряет грузооборот в 2021 году из-за переориентации России на собственные порты и создание дополнительных рабочих мест.

В первые два месяца этого года Вентспилсский порт переправил на 16 процентов грузов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Сократились обороты наливных, генеральных и сыпучих грузов, сообщает Baltnews.

В феврале 2021 года через терминалы этого порта прошло 994 тыс. тонн грузов, что меньше показателя аналогичного периода прошлого года на 33,6 процента.

Подобная ситуация сложилась и в Рижском порту. По итогам первых месяцев 2021 года в сравнении с прошлым годом грузооборот упал на 14,6 процента. Порт потерял грузы каменного угля, на которые рассчитана его инфраструктура.

Причина сложившейся в обоих портах Латвии ситуации связана с новой политикой России, нацеленной на переориентацию грузопотоков на свои порты, что способствует развитию транспортной отрасли, появлению новых источников дохода для федерального и регионального бюджетов, а также новых рабочих мест.

Главными конкурентами портов Латвии стали гавани Северно-Западного региона России. Рост грузооборота в них составил 15,8 процента в январе 2021 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее сообщалось, что Литва осталась не у дел из-за соглашения между Россией и Белоруссией по доставке «белых» нефтепродуктов через Усть-Лужский порт в Ленинградской области.