Реформы Зеленского: на Украине массово увольняют врачей в разгар COVID-19

Киев, 13 марта. За 2020 год в условиях пандемии коронавируса на Украине потеряли работу 73 тысячи медиков, сообщается на сайте украинского Государственного центра занятости.

К моменту начала эпидемии COVID-19 украинское здравоохранение оказалось в критическом состоянии из-за неудачных реформ последних лет: дефицит коек, медицинского персонала и средств индивидуальной защиты; хроническое недофинансирование медицинской среды.

За 2020 год в условиях пандемии коронавируса на Украине потеряли работу 73 тысячи медиков. В новом 2021 году суть медицинской реформы изменилась. Однако только за первый месяц были уволены шесть тысяч медработников, а эпидемиологическая ситуация на территории страны близка к катастрофической, сообщается на сайте украинского Государственного центра занятости.

Ранее стало известно, что Министерство здравоохранения Украины сообщило о расширении списка территорий, в которых наблюдается тяжелая эпидемическая ситуация. В список вошли Закарпатская, Житомирская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.