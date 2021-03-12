В Госдуме оценили новые критерии для назначения выплат семьям с детьми

Москва, 12 марта. Введение дополнительных критериев при назначении выплаты семьям с детьми от трех до семи лет необходимо, чтобы можно было предоставить помощь именно тем, кто в ней больше всего нуждается, заявила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

В пятницу стало известно, что Минтруд намерен учитывать движимое и недвижимое имущество, а также банковские сбережения при назначении выплат на детей от трех до семи лет. К примеру, автомобиль, которым владеет семья, не должен принадлежать люксовому бренду, а при владениями несколькими квартирами их площадь не должна превышать 24 квадратных метров на каждого члена семьи.

«Дополнительные ограничения, безусловно, необходимы, потому что нужно уточнять критерии нуждаемости. У нас, к сожалению, есть граждане, которые скрывают свои доходы, например, доходы от незаконной сдачи в аренду помещений, также процветает неформальная занятость», — заявила парламентарий в беседе с RT.

Бессараб добавила, что необходимо уточнить озвученный ведомством список критериев, чтобы исключить из него неликвидное имущество. К примеру, две квартиры в Москве и заброшенном поселке Крайнего Севера имеют кардинально разную цену.

«У гражданина может быть имущество, которое он не способен реализовать. Необходимо, чтобы были исключения из списка», — уточнила депутат.

По данным Минтруда, с 2021 по 2023 годы на выплаты для детей от трех до семи лет будет выделено более 1 трлн рублей. В текущем году на выплаты направят 321,5 млрд рублей, в 2022 году — 339,5 млрд рублей, в 2023 году — еще 341,7 млрд рублей. Данную выплату сегодня получают 3,4 млн семей с низкими доходами. Деньги им переводят в течение года со срока назначения, даже если по новым критериям семья перестала подпадать под категорию нуждающихся.