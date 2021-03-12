Великобритания призывает организации срочно устанавливать обновления Microsoft

Лондон, 12 марта. Британский орган по кибербезопасности призвал организации установить последние обновления Microsoft после того, как стало известно об уязвимостях в почтовых серверах.

В программном обеспечении Microsoft Exchange Server обнаружили слабое место. В связи с этим Национальный центр кибербезопасности (NCSC) обратился к британским организациям с призывом обновить операционную систему. Ранее аналогичные предупреждения возникли в США и других странах ЕС. Об этом сообщает Reuters.

«Мы тесно сотрудничаем с промышленностью и международными партнерами, чтобы понять масштабы и влияние Великобритании. Крайне важно, чтобы все организации приняли незамедлительные меры для защиты своих сетей. В то время как эта работа продолжается, наиболее важным действием является установка последних обновлений Microsoft», — сказал директор по операциям в Национальном центре кибербезопасности (NCSC) Пол Чичестер.

Центр уточняет, что количество потенциально уязвимых серверов в Британии составляло около 7-8 тыс. и около половины из них уже были исправлены. Патч, выпущенный корпорацией Microsoft, исправляет эту уязвимость, но он не устраняет вредоносные программы, которые уже были установлены.

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