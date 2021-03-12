Роскомнадзор потребовал от Google объяснений блокировки фильма про Крым

Москва, 12 марта. Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Google LLC с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с документального фильма «Крым. Путь на Родину».

В ведомстве подчеркнули, что «видеохостинг нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней», передает RT.

Напомним, в пятницу, 12 марта YouTube присвоил фильму про Крым пометку «потенциально шокирующий контент». Журналист и автор материала Андрей Кондрашов считает, что ограничения связаны с увеличением просмотров в день годовщины воссоединения полуострова с Россией.

Позднее стало известно о частичной блокировке Instagram-аккаунта телеканала «Крым 24». Социальная сеть запретила размещать текстовую информацию при публикации фотографий в данном аккаунте. При попытке написать текст или поставить хештег, сервис выдает сообщение о блокировке и отменяет публикацию поста.