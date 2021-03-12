Пентагон заканчивает строительство новой системы ПРО на Аляске

Вашингтон, 12 марта. США уже в этом году введут в строй очередной элемент системы противоракетной обороны на Аляске. По заявлению Пентагона, система создана для отражения возможных ударов со стороны Ирана или Северной Кореи.

Военный объект на авиабазе Clear Air Force функционирует с середины прошлого века и считается одним из важнейших в системе ПРО США. С 2018 года здесь идет строительство радиолокационной станции большой дальности (Long Range Discrimination Radar, LRDR). Как сообщает РИА Новости, вскоре станцию введут в эксплуатацию.

Согласно утверждению разработчиков, РЛС изготовлена с применением нитрида галлия, что существенно повышает технические характеристики. Станция сможет обнаруживать не только межконтинентальные баллистические и гиперзвуковые ракеты, но и выявлять ложные цели, сопровождающие боевые блоки МБР.

Эксперты подвергают сомнению заявления Пентагона, что РЛС защищает Штаты от ракет Ирана и Северной Кореи.

«На самом деле новый радар направлен исключительно против России. Траектория полета баллистических ракет Северной Кореи проходит над Тихим океаном. Чтобы их отслеживать, нужны РЛС, скажем, в районе Гавайев», — заявил агентству доктор военных наук Константин Сивков.

Эксперт полагает, что российской стороне в ответ необходимо «создавать средства радиоэлектронной борьбы, способные подавить этот и другие радары», а также продумать план быстрого уничтожения этой РЛС в случае начала военных действий.

На сегодняшний день в России имеются два радара уровня LRDR. В декабре прошлого года завершились испытания новой СПРН, обеспечивающей необходимой информацией систему ПРО Москвы. Первый эшелон СПРН состоит из группировки спутников единой космической системы, второй — из наземных радиолокационных систем (в частности, новейшие станции «Воронеж»).

Как сообщал ранее ФАН, в конце января российские специалисты улучшили компьютерные системы мультифункциональной РЛС «Дон-2Н», благодаря чему значительно возросла скорость работы системы: количество выполняемых операций выросло в четыре раза, в 40 раз уменьшилось потребление энергии. Задача «Дон-2Н» состоит в обнаружении и сопровождении баллистических ракет противника, а также в наведении защитных средств.