Мясников назвал мракобесием ситуацию с коронавирусом в Европе

Москва, 12 марта. Врач и телеведущий Александр Мясников назвал вызванную борьбой с коронавирусом в европейских странах ситуацию «мракобесием».

По мнению Мясникова, действующий в настоящее время в европейских странах карантин более жесткий, чем принятые весной прошлого года в Москве меры.

«Идешь, допустим, в Париже, где просто как после атомной войны, нейтронной бомбы, смотреть невозможно», — сообщил в опубликованном на сайте «Вести» видео доктор Мясников.

Телеведущий отметил, что с пандемией в России справляются намного лучше, чем в других странах. В качестве доказательства своих слов Мясников привел показатель более низкой, по его данным, смертности.

Медик видит в этом заслугу сохраненного еще с Великой Отечественной войны «старого доброго алгоритма военной медицины». Западная медицина, по его словам, проигрывает российской.

Ранее Мясников заявил, что массовый отказ европейских стран от вакцины компании AstraZeneca не прибавляет перспектив российскому «Спутнику V» на рынке ЕС. Отечественная разработка может не попасть на европейский рынок из-за экономических интересов. Дело в дефиците доз вакцин и задержках поставок, считает специалист.

Доктор напомнил, что у пострадавших присутствовали факторы риска для тромбообразования и «при всех прививках не от COVID-19 на миллион введений примерно одно серьезное осложнение». По мнению медика, нельзя говорить, что вакцина британо-шведской разработки смертельно опасна.